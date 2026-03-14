◆オープン戦巨人―日本ハム（１４日・東京ドーム）日本ハムでＷＢＣに出場していた、キューバ代表のアリエル・マルティネス捕手（２９）、台湾代表の古林睿煬投手（２５）、孫易磊投手（２１）が１軍に合流した。キューバ代表として４試合で打率４割６分２厘、１本塁打と絶好調でチームに合流したマルティネスは、「みんなに会いたかったんで、ここに戻ってこれてよかった」。試合前のフリー打撃ではサク越えを連発するなど