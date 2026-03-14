◆ファーム・リーグヤクルト０―４楽天（１７日・戸田）ファーム・リーグが開幕。来年度から茨城・守谷市に拠点を移すヤクルトのファームにとって戸田では最後の開幕戦となるが、白星で飾ることはできなかった。先発ローテーションの一角を狙う下手投げの下川が先発して５回途中まで被安打３、無失点と好投も救援陣が失点。打線も２安打に終わってゼロ封負けを喫した。試合後のインタビューで城石憲之２軍監督は開口一番「大