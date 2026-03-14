◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節柏０―１町田（１４日・三協Ｆ柏）柏はホームで町田に０―１で敗れた。前半２９分に相手のＦＷテテ・イェンギに先制点を決められると、そこから攻撃陣が沈黙。ＦＷ細谷真大によるチャンスもあったが、ＧＫ谷晃生のセーブに阻まれた。リカルド・ロドリゲス監督は「この試合は先制点を取ることが重要だと考えており、実際にそのような展開になった」と総括。堅守を誇る町田へ先手必勝を目