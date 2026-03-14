◆オープン戦ヤクルト０―４オリックス（１４日・神宮）昨季限りで現役を引退したヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチ（３８）の引退試合が行われ、観衆は２万９３２０人の超満員札止め。スワローズ一筋２０年のバットマンは「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、最後となる背番号「５」の雄姿を披露した。８回１死の最後の打席では、オリックス・古田島の１４７キロ直球をシャープに捉え、強烈なピッチャー返し。一塁送球でアウト