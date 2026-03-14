◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権） ＪＲＡが３月１４日、前日最終オッズを発表した。単勝は１ケタ台が６頭と人気が割れた。１番人気は連覇を狙う（１２）クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）で３・８倍。これにレガレイラの兄で、重賞初勝利を目指す（１）ドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）が４・