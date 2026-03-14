明日15日も、太平洋側を中心に晴れる所が多いでしょう。北陸から北海道は、日本海側を中心に雨や雪の降る所がある見込みです。関東から九州では、最高気温が16℃前後になる所が多く、昼間は春の暖かさが実感できるでしょう。朝と昼の気温差が大きいため服装に注意するとともに、花粉対策も忘れないようにしてください。明日15日も太平洋側を中心に晴れる明日15日は、日本の南海上の低気圧は東へ離れ、千島近海の低気圧はゆっくり北