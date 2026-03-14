第２８回中国経済円卓会議で意見を交わすゲストら。（北京＝新華社記者／孫瑞博）【新華社北京3月14日】新華社は13日、経済討論番組「中国経済円卓会議」の最新回（第28回）を配信し、全国人民代表大会（全人代）で承認された「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）綱要」について専門家や全人代代表が議論した。討論には、国務院研究室社会発展研究司の劉日紅（りゅう・じつこう）司長、国家発展改革委員会マクロ