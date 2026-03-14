女優安達祐実（44）が14日、「第42回浅草芸能大賞」授賞式に出席した。奨励賞に選ばれた安達は「浅草で生まれて人生の約半分をこの台東区で過ごしてきました」とあいさつし、昨年、吉原を舞台にしたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演したことに触れ「小さいころ、下町の風情とか心意気とかを感じながら育ってきたことが、演じる上で私に力を与えてくれた」と話した。大賞は爆笑問題、新人賞は落語家林家つる子。