King＆Prince永瀬廉（27）が、13日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。2人のキンプリについて話した。MCの笑福亭鶴瓶（73）が永瀬に「キンプリって何人から2人になったの」と質問。永瀬は「もともとは6人だったんですよ」。King＆Princeは15年の結成時は6人。現在永瀬と高橋海人（26）の2人。「5年で3分の1になりましたね」と話した。鶴瓶が「不安やなかった」と聞くと、「最初は不安でしたね」。さらに鶴瓶が「誰