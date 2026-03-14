オリックスの九里はコースを丁寧に突き、6回を3安打無失点、5奪三振と好投した。1軍定着を狙う横山聖は途中出場ながら、七回にソロ本塁打を放って存在感を示した。ヤクルトは先発枠入りを目指す山野が5回を3失点だった。