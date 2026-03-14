歌手天童よしみ（71）が14日、東京・浅草公会堂で「スターの手型」顕彰式に出席した。天童は、舞台に立ち「私もコンサートで何年か前は歌わせていただいたりしていたんですけれども、今日の緊張感は特別です」とあいさつし「本当にうれしいいです。このような本当にすばらしいことが起きまして、本当に感激しています。元気な歌をこれからもずっと歌いなさいよということで、本当にごほうびだとと思います」と喜びを語った。ほか、