中東情勢が緊迫化するなか、日米政府主導のフォーラムで、インド太平洋地域のエネルギー安全保障強化に向けた複数の契約が締結されました。フォーラムは日米やアジアなど18か国の閣僚や企業が参加し、都内で開催されています。14日は、地域のエネルギー供給安定化に向け、日米の企業などによる次世代小型原発の導入に向けた取り組み強化など、複数の契約締結が発表されました。赤沢経済産業相「今回の教訓、すなわち一部の地域や技