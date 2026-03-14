「第42回浅草芸能大賞」大賞に選ばれた爆笑問題が14日、東京・浅草公会堂で授賞式に出席した。爆笑問題は「スターの手型」でも顕彰された。爆笑問題は新人賞、奨励賞を受賞し、今回の大賞受賞に至った。太田光（60）は「ナイツの方が先に大賞取ってる」と言いつつ、2人で「本当にありがとうございます」と感謝を語った。太田は、奨励賞を受賞しステージに座る安達祐実を見て「我々仲間の元奥さんですからね」と、安達の元夫でお笑