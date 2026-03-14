補整下着ブランドとして多くの女性に支持されているブラデリスニューヨークが、2026年6月6日に創業35周年を迎えます。ブランドを展開するゴールドフラッグは1991年に創業し、日本女性の体型に合わせた補整下着を提案してきました。2026年は「Love is Energy」をテーマに、感謝の気持ちを込めた特別な限定アイテムを順次展開。人気シリーズのセット商品や特別デザインのランジェリーなど、注目