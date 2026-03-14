アニメ『名探偵コナン』（毎週土曜後6：00）が14日に放送され、病気療養中のため活動休止した山崎和佳奈に代わり、岡村明美が“代役”として毛利蘭役を務めた。【写真】『ONE PIECE』ナミの声も…代役を務める岡村明美山崎をめぐっては2月16日、所属事務所が「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と伝え、『名探偵コナン』の公式SNSでは岡村が代役を務め