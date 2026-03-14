来月、富山市の水橋地区で義務教育学校が開校するのを前に統合される4つの小学校できょう、閉校式が行われました。このうち水橋東部小学校の閉校式には児童や教員らおよそ100人が参加しました。林みゆき校長が「最後の児童として学校を作り上げてきた自信と誇りを胸に、義務教育学校でも歴史と伝統を築いてください」と挨拶したあと、全校生徒41人が学校生活を振り返る言葉を述べました。水橋東部小学校は153年の歴史に幕を下ろし