King＆Prince永瀬廉（27）が、13日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。MCのKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）と大学進学について考えを重ねた。明治学院大を卒業した永瀬は「大学1年生のころはちゃんと学校に行って頑張っていたんですけど、2、3年あたりからデビュー時期だったので、より行けなくなって。あきらめていたんです」と話した。「大学4年から本気を出し始めて、卒業まで6年半かかりました」と明かした。同