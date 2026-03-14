薬害エイズ訴訟の和解から30年となるのを前に開かれた記念集会で、あいさつする上野厚労相＝14日午後、東京都千代田区非加熱の血液製剤でHIV（エイズウイルス）に感染した血友病患者らが起こした薬害エイズ訴訟で、国と製薬会社が責任を認め和解してから29日で30年となるのを前に、東京都内で14日、集会が開かれた。和解までの経緯を振り返りながら亡くなった被害者を悼み、薬害根絶への思いを新たにした。集会の事務局による