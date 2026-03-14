１４日の中山９Ｒ・房総特別で、最後の直線コースにおいて戸崎圭太騎手（美浦・田島）が騎乗したノビリシマビジョンの進路の取り方（十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたこと）について、不利を受けたロートホルンの調教師から降着の裁決を求める申し立てがあった。審議の結果、着順を変更する事象とは認められなかったため、到着着順通りに確定したが、この件について戸崎圭は３月２８日から４月５日まで９日間（開催日４