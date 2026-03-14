お笑いコンビ「ヤーレンズ」が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。出井隼之介（39）が、結婚式の際に、宣誓書に「偽名を書いた」というエピソードについて語った。番組では、相方の楢原真樹（39）の変わり者エピソードを紹介。しかし楢原は「この人も偏屈です」と、出井も同様に変わり者であると主張した。出井は2024年5月に結婚を発表したが、楢原は「（出井が）『結婚式っていうものが理解でき