■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー女子回転（日本時間14日、トファーネ・アルペンセンター）パラアルペンスキー女子回転の1本目が行われ、座位の村岡桃佳（29、トヨタ自動車）が49秒38をマークし7位で、この後行われる2本目に挑む。立位に出場した本堂杏実（29、コーセー）は1本目を49秒14で滑り、13位につけた。座位の選手は、チェアスキーと呼ばれる専用の椅子に、1本のスキーを装着して滑る。両手にはアウト