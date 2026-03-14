女優の飯豊まりえ（28）が14日放送のTOKYO FM「広瀬すずのよはくじかん」（土曜午後3時30分）にゲスト出演。共演者が入るLINEグループで判明したことを明かした。飯豊は広瀬すずとともに出演した学園ドラマの「幽かな彼女」のグループLINEがあったと明かし「数年たって“みんな元気かな”って思って開いたら、私しかいなかったの。そのグループLINE」と明かした。広瀬は爆笑し「入ってたんだ…」と反応した。飯豊は「私だけなの。3