東日本大震災から15年。県内にはまだ1700人以上が避難生活を続けています。震災の影響で新潟に避難された人たちのいま、そして抱える思いについて特集でお伝えします。今回は福島県で被災し、新潟市に避難、そして移住した男性について。洋菓子店を営んでいた男性は震災で諦めかけたお菓子作りを新潟で再開させました。「お菓子で笑顔になってほしい」。そう話す男性の思いを取材しました。 ◆新潟市西区で洋菓子店を営む