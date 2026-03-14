ハイエースをベースとした「最適キャブコン」が名古屋に凱旋！キャッチコピーは「見て、乗って、夢が広がる」。2026年2月21日から22日の2日間、東海地区最大級となるキャンピングカーの祭典「名古屋キャンピングカーフェア SPRING」が、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場：愛知県常滑市）にて開催されました。愛知を拠点とするキャンピングカービルダー「キャンピングカーランド」、そのオリジナル・キャブコンブランドとして