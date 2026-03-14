上信自動車道の「渋川西バイパス」が１４日、全線で開通し、記念のセレモニーが開かれました。 全線で開通した国道１７号「渋川西バイパス」は、渋川市と長野県東御市を結ぶ全長約８４キロの上信自動車道の一部で、関越自動車道渋川伊香保インターチェンジ付近から５キロの区間です。 このうち、渋川西インターチェンジから金井インターチェンジまでの１．９キロの区間が１４日、新たに開通しました。今