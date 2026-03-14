群馬県出身のパイロットが太田市内の小学校で特別授業を行い、主体的に生きることの大切さを伝えました。 特別授業の講師を務めたのは、岡本祥典さん（３４）です。岡本さんは伊勢崎市出身で、航空大学校を卒業後、２０１７年に全日空に入社し、現在は副操縦士を務めています。 今回の特別授業は、夢を叶えた岡本さんの話を聞き、子どもたちに自ら学ぶ大切さを考えてもらおうと、太田市立木崎小学校からの依頼で実現したものです