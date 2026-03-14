群馬県医師会が整備を進める新たな医療拠点施設の起工式が前橋市で行われました。 群馬メディカルセンターは、前橋市千代田町にある現在の建物の老朽化に伴い、県医師会が前橋市本町に新たに整備するものです。鉄骨造りの３階建てで、延べ床面積は約２０００平方メートル。医療団体のオフィスに加えて在宅医療の支援センターや災害や感染症の発生に対応できる機能も備えます。 １４日は建設予定地で安全祈願祭