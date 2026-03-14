ＪＲ東日本は１４日から運賃を値上げしました。消費税増税などを除く本格的な引き上げは１９８７年の民営化後初めてです。 ＪＲ東日本は１４日から運賃を平均で７．１％値上げしました。値上げ率は平均で普通運賃が７．８％、通勤定期が１２％です。高崎駅と東京・上野駅の間の普通運賃は１９８０円から１１０円引き上げられ２０９０円となりました。 ＪＲ東日本は値上げの理由について、利用者の減少や、物価高による経費の増加