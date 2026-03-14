災害時の避難所の運営で必要なスキルを身につける研修会が高崎市で開かれました。 この研修会は、避難生活の長期化による災害関連死が課題になる中で、避難生活を支援するリーダーやサポーターを育成しようと内閣府が県や高崎市とともに開いたものです。参加したのは一般募集で集まった大学生や福祉関係者、学校の教員など約６０人です。１４日と１５日の２日間、避難所の設営や多様な被災者への理解を深