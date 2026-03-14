花に囲まれながら愛犬と一緒に楽しめるドッグイベントが、前橋市の観光植物園で開かれました。 去年１０月にリニューアルしたぐんまフラワーパークプラスで今回初めて開かれたのは、マルシェやキッチンカーなどが並ぶドッグイベント「ＢＯＷＰＡＲＡＤＥ」です。犬のおやつやフード、雑貨などを販売するマルシェには、１４日と１５日の２日間で１０８店舗が出店します。 会場では人と犬が同じ空