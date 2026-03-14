関東甲信越の中学生による軟式野球大会が１４日、前橋市で開幕し、６０チームによる熱戦がスタートしました。 この大会は、中学生の競技力向上などを目的に前橋市内で毎年開かれているものです。ことしは県内をはじめ埼玉県や新潟県など関東甲信越の合わせて６つの県から６０チームが参加しています。 １４日は２０の会場で予選リーグが行われ、各チームが熱戦を繰り広げました。大会は１５日まで