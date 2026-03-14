県の教育委員会は2033年度までに県立高校を再編する計画案について13日夜、地元住民への説明会を開きました。説明会は再編計画の対象となっている東広島市の河内高校について開かれました。河内高校は、学級数の減少や、校舎の老朽化を理由に賀茂高校と統合する方針です。県教委はその計画案を地域の住民らに説明しました。一方、出席者からは生徒と住民の繋がりや小規模高校ならではの取り組みを訴え、存続を求めました。■河内地