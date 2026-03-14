長崎市の長崎みなとメディカルセンターで14日、地震を想定した災害訓練が行われました。 「災害訓練。ただいま地震が発生しました」 訓練は大雨で土砂災害警戒情報が発表されている中、震度6弱の地震が発生した想定です。 職員およそ150人が参加し、搬送されてきた患者を症状別に4つのエリアに分け、治療の手順などを確認しました。 （救命救急センター 山野 修平医師) 「災害はいつ来るかわからないので、いつで