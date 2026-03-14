3月6日〜8日まで、パシフィコ横浜でジャパンゴルフフェア（JGF）が開催された。そこで見つけたのが、他の人とかぶることがないユニークな2つのパター。その詳細をレポートする。【写真】堀琴音のように打てるパターをJGFで発見！ハワイアンな柄がおしゃれパターに求めるのは何だろうか。直進性も欲しい、打感が良いものが使いたい……とさまざまな意見があるだろうが、やはり“他の人と違う”特別な1本を使いたいという憧れがある