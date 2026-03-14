＜台湾ホンハイレディース3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞1988年のツアー制度施行後では初となる開幕からの2連勝がかかる佐久間朱莉は、「77」と苦しみ首位から陥落した。「疲れました。アプローチも（原因）だし、入れたいパーパットも決まらなかった。うまくかみ合わないとこういう結果になるコースだなと思いました」と振り返る。【写真】それでも最後はこの笑顔「だいぶ