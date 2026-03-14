アイドルグループ・乃木坂46の筒井あやめが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。気品があふれる装いで、会場に華を添えた。【全身ショット】癒やしオーラがすごい…ふわふわ春コーデで登場した筒井あやめ筒井は、繊細なホワイトのレースワンピースに、淡いブルーのショート丈ジャケットを合わせた上品なスタイルで登場。ランウェイで