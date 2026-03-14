18年前の2008年に、「小中学生に携帯電話を持たせない」などの提言を行っていた新潟県妙高市。しかし、時代の変化からスマートフォンなどの使い方の見直しを進め、3月13日、“令和版”の新たな提言が誕生しました。 2008年に「小中学生に携帯電話を持たせない」などとする情報機器の利用に関する提言を行った妙高市。しかし、時を経て、スマートフォンをはじめとしたデジタル機器の使用が日常的になり、学校の授業で