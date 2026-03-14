今年1月に再稼働した柏崎刈羽原発6号機で漏電を示す警報が鳴り、東京電力は14日に発電と送電を停止したと発表しました。柏崎刈羽原発6号機で12日、発電機から電気がわずかに漏れていることを示す警報が鳴りました。東京電力は原因を特定するため、原子炉の出力を約20％に下げ、14日午後0時半に発電と送電を停止しました。【東京電力菊川浩ユニット所長】「3月18日に（営業運転に必要となる）総合負荷性能検査の考えでしたけれど