サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ・アルビレックス新潟は14日、アウェーで奈良クラブと対戦しました。今季4勝目を目指し、敵地に乗り込んだアルビですが、相手の守備に阻まれなかなかゴールに迫ることができません。シュートを1本も打てずに試合を折り返すと、後半13分にはカウンターのチャンスから落合がシュート！さらにその4分後には途中出場の若月が右足を振り抜きますが、得