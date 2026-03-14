元妻の自宅から4歳の娘を連れ去ったとして逮捕された男性について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 不起訴処分となったのは天草市の男性（49）です。 男性は先月、天草市にある元妻の自宅に入り込み、4歳の娘を車で連れ去ったとして、未成年者略取の疑いで逮捕されていました。 警察によりますと男性は去年、離婚していて娘の親権は元妻にありました。 当時、男性は警察の調べに「強引な手段を取ってしまった」