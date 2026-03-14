新潟県佐渡市で14日、佐渡のおいしい食や伝統芸能を堪能できる「佐渡牡蠣祭り」が始まりました。今年は25の飲食店が集結！牡蠣のかんかん焼きや新鮮なむき身牡蠣など、旬のグルメがずらりと並びました。【訪れた人】「牡蠣があまりとれないとよく聞くが、その中でもこうやって祭りを開催してくれておいしい牡蠣を提供してくれてありがたい」【カキ漁師】「マイルドで大人から子どもまで誰でも取っつきやすい特徴のカキになっている