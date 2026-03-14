俳優の安達祐実（44）が『第42回浅草芸能大賞授賞式』の奨励賞を受賞。14日に東京・浅草公会堂で行われた授賞式に参加した。【写真】爆笑問題の暴走トークに“シー”する安達祐実記念の賞状や花束を受け取ると、安達は笑顔。スピーチでは「本日はのような素晴らしい賞を受賞させていただきまして、本当にありがとうございます。私は浅草で生まれて、人生の半分を、この台東区で過ごしてきました」と明かす。昨年は横浜流星が