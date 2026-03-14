演出家・宮本亞門氏（68）が14日放送のBS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜前9・00）に出演し、若き日に夢を語り合った世界的俳優について語った。振付師として活動していた20代の頃に出会い、仲良くなったのが俳優の真田広之。その後、イタリアのスカラ座へ観劇に行った際に偶然再会し、「後で飲もうよ！」とミラノの小さな公園で「2人だけで将来を語り合った」という。「真田くんはあの時から“絶対に俺は世