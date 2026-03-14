北朝鮮が、14日午後に弾道ミサイル複数発を発射し、いずれも日本のEEZ（排他的経済水域）の外側に落下しました。防衛省によりますと、北朝鮮は午後1時24分ごろに北朝鮮の西岸付近から複数発の弾道ミサイルを発射しました。弾道ミサイルは約340km飛翔（ひしょう）し、日本のEEZの外側に落下しました。韓国軍によりますと、ミサイルの数は10発以上とみられます。小泉防衛相：現時点で被害につきましては、我が国の航空機や船舶等に被