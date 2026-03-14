俳優の今田美桜（28）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。美脚のぞくオフショットを公開した。【写真】「目の保養」“太ももチラリ”なミニスカ衣装の今田美桜今田はフランス・パリで開催された「Dior2026−2027秋冬コレクション」に参加。この日の投稿では、リラックスした様子で自然体な表情あふれるオフショットを複数枚アップした。レースがあしらわれたミニ丈のスカートからは、太ももをチラリとのぞかせている