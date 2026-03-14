公明党の臨時党大会で、写真に納まる（左から）立憲民主党の水岡代表、公明党の竹谷代表、中道改革連合の小川代表＝14日午後、東京都新宿区公明党は14日、臨時党大会を東京都内で開き、来年春の統一地方選では地方議員は中道改革連合に合流せず、公明の独自候補として戦う方針を確認した。竹谷とし子代表は「中道の固まりを最大化するため、立憲民主党とも可能な限り協力していく」と説明した。公明の地方組織は当面存続する方