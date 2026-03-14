石川県輪島市の市立鵠巣小で14日、小学校再編に伴い閉校するのを前に、150年の歴史に幕を閉じる記念イベントが催された。2024年の能登半島地震では避難所として長期間にわたり使われ、この日は大勢の卒業生らが太鼓を演奏し、在校生から「この学校で卒業したかった」と惜しむ声が上がった。住民ら約100人が体育館に集まった。習い始めたばかりの太鼓を披露した3年の立野凛花さん（9）は「卒業する前になくなってしまい残念」と