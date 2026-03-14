滋賀県日野町で1984年、酒店経営の女性＝当時（69）＝が殺害され手提げ金庫が奪われた「日野町事件」で、服役中に75歳で病死した阪原弘さんの長男弘次さん（64）が14日、再審開始決定後初めて同町の現場を訪れた。「無実の人間を犯罪者にした警察に憤りを感じる」と改めて語った。阪原さんは強盗殺人罪で無期懲役が確定したが、2月に再審開始が決まった。無罪の公算が大きいが、検察側が有罪立証をするかどうかが焦点となって