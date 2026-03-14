◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第6節清水1―1岡山（PK4―2）（2026年3月14日IAIスタジアム日本平）J1清水はホームで岡山と対戦し、1―1で90分間を終えた後、PK戦4―2で勝利した。GK梅田透吾（25）がPK戦で2本ストップ。吉田孝行監督（49）とDF高木践（24）の誕生日に花を添えた。清水は序盤から敵陣に押し込み主導権を握り、後半13分に均衡を破った。DF北爪健吾のシュートがブロックされたこぼれ球を主将MF宇野禅斗が