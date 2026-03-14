高市首相は防衛大学校の卒業式で訓示し、防衛力強化に向けた取り組みについて「あらゆる選択肢を排除せずに検討する」と強調しました。高市首相：我が国の領土・領海・領空。国民の皆さまの生命と財産を断固として守り抜くために、あらゆる選択肢を排除せずに検討し、防衛力の抜本的な強化に取り組んでいく。（卒業生の皆さん）過去の常識とらわれない柔軟な発想力・対応力を併せ持つこと。これを心がけて、自己研さんに励んでくだ